ABOUT YOU Holding Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von About You liegt bei 67,64 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt einen Wert von 65,11, was ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "neutral" eingestuft.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass About You derzeit als "schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 5,06 EUR, während der Aktienkurs bei 4,05 EUR liegt, was einer Abweichung von -19,96 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 4,34 EUR zeigt eine Abweichung von -6,68 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher als "schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln keine klare Richtung wider. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "neutral" ein.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei About You durchschnittlich sind, was zu einer "neutral"-Einschätzung führt.

Insgesamt wird die Aktie von About You bezogen auf die Anlegerstimmung als "neutral" angemessen bewertet.