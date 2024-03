ABOUT YOU Holding Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Es setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Beim 7-Tage-RSI beträgt der Wert für About You aktuell 76,09 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Maßstab für die Stimmung rund um Aktien umfasst nicht nur Analysen aus Bankhäusern, sondern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei einer Untersuchung von About You ergab sich eine mittlere Aktivität der Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für About You zeigt kaum Änderungen und entspricht daher einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie von About You bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die About You-Aktie ein Durchschnitt von 4,83 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,38 EUR, was zu einer "-9,32 Prozent" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch über dem 50-Tage-Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit ergibt sich insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen About You, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.