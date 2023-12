ABOUT YOU Holding Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Das Stimmungsbild und der Diskussionsbuzz um die Aktie von About You wurden über einen längeren Zeitraum analysiert, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu ziehen. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen über About You eher neutral diskutiert. An zwei Tagen war die Stimmung positiv, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Größtenteils waren die Anleger insgesamt sechs Tage lang neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung für die About You-Aktie. Der RSI7 beträgt 48,12 und der RSI25 liegt bei 51,76, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der Durchschnitt des Schlusskurses der About You-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen Abweichung von -17,84 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage als auch der letzte Schlusskurs liegen unter dem gleitenden Durchschnitt und führen zu einem "Schlecht"-Rating. Somit erhält die About You-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.