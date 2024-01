ABOUT YOU Holding Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die About You-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5,01 EUR verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,83 EUR, was einem Unterschied von -23,55 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,32 EUR ergibt ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs um -11,34 Prozent darunter lag.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei About You durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen war negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 57,62 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung von 53,19 Punkten.

Die Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen und in den sozialen Medien ist neutral, wodurch die Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Einstufung erhält.

Insgesamt ergibt sich somit für die About You-Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf technischer Analyse, Sentiment und Buzz, sowie dem Relative Strength Index und der Anlegerstimmung auf sozialen Plattformen.