ABOUT YOU Holding Aktie: Tut sie es schon wieder?

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie von About You als Neutral-Titel bewertet. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die About You-Aktie beträgt 69,9, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 64,37 liegt und somit auch eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Bei About You wurde in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt. Dies wird anhand der Auswertung der sozialen Medien deutlich, da hier eine Tendenz zu besonders positiven Themen zu beobachten ist. Auch die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen ist gestiegen, was auf eine höhere Aufmerksamkeit hinweist. Insgesamt wird About You daher für diese Stufe mit "Gut" bewertet.

Die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen zeigen, dass die Stimmung in Bezug auf About You überwiegend positiv ist. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Neutral" in Bezug auf die Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die About You-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 5,05 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 3,988 EUR liegt, was einer Abweichung von -21,03 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 4,32 EUR über dem letzten Schlusskurs von 3,988 EUR, was einer Abweichung von -7,69 Prozent entspricht. Insgesamt wird die About You-Aktie somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.