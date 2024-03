ABOUT YOU Holding Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von About You stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt jedoch weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um About You, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei der Aktie von About You ergab die Untersuchung auf diese Faktoren hin eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der About You führt bei einem Niveau von 31,68 zu einer Einstufung als "Neutral", was auch im 25-tägigen Zeitraum der Fall ist. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist somit "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ist die About You derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 4,84 EUR, während der Kurs der Aktie mit 4,202 EUR um -13,18 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Im Hinblick auf den gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt sich eine Abweichung von +2,74 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt entspricht dies einer Gesamtbewertung von "Neutral".