ABOUT YOU Holding Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Aktie des Unternehmens About You wurde in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Aktivität im Netz im mittleren Bereich liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering und führte ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Neutral" für About You in diesem Bereich.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wurde festgestellt, dass der RSI7 bei 67,81 Punkten liegt und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 60,05. Insgesamt wird das Wertpapier damit in Bezug auf den RSI mit "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnittskurs von About You auf 5,07 EUR festgestellt, während die Aktie selbst einen Kurs von 4,232 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt einen Abstand von -2,94 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen in diesem Abschnitt mit "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen überwiegend negative Meinungen zu About You geäußert wurden, während in den letzten Tagen vorwiegend positive Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von About You in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.