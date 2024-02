ABOUT YOU Holding Aktie: Jetzt wird es spannend!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei About You wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung bei About You zeigt sich insgesamt eher neutral, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren. In den letzten beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die About You-Aktie als neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ergibt für die About You-Aktie einen neutralen Wert.

In Bezug auf die technische Analyse ist die About You-Aktie derzeit als "schlecht" eingestuft, da der Kurs um -18,35 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs von 4,97 EUR liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung, was insgesamt zu einem neutralen Rating führt.