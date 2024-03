ABOUT YOU Holding Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die technische Analyse von About You-Aktien zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 4,84 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 4,324 EUR liegt, was einer Abweichung von -10,66 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs von 4,324 EUR über dem kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt von 4,09 EUR, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird About You basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment für About You ist insgesamt positiv. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen vorwiegend positive Meinungen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von About You weist mit einem Niveau von 14,22 auf eine "Gut"-Einstufung hin. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Diskussionen im Internet über About You zeigen eine starke Aktivität und eine positive Änderung in der Stimmungsrate, was zu einer langfristig positiven Einschätzung führt. Somit erhält About You insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Sentiment und Buzz im Internet.