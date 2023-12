ABOUT YOU Holding Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die technische Analyse der Aktie von About You ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 5,07 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 4,232 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -16,53 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 4,36 EUR, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht mit einem Abstand von -2,94 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Bei einem überkauften Titel sind kurzfristige Kursrücksetzer wahrscheinlicher, während bei einem überverkauften Titel Kursgewinne möglich sind. Für About You wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 67,81 Punkten, was darauf hinweist, dass About You weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 60,05, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Sentiment und der Buzz rund um About You wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von About You. In den letzten Wochen überwogen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von About You bezogen auf die technische Analyse und die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.