ABOUT YOU Holding-Aktie: Halbjahresergebnis schwächer als erwartet; Anpassung der Gesamtjahresprognose

ABOUT YOU Holding SE Domstraße 10 20095 Hamburg 13. September 2022 Weitergabe von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 ABOUT YOU Holding SE (ISIN DE000A3CNK42): Halbjahresergebnis schwächer als erwartet; Anpassung der Gesamtjahresprognose Hamburg, 13. September 2022 // Der Vorstand der ABOUT YOU Holding SE ("ABOUT YOU" oder "Gesellschaft"), eine der am schnellsten wachsenden digitalen Modeplattformen in Europa,… Hier weiterlesen