ABOUT YOU Holding Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für About You heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 61,34 Punkten, was darauf hindeutet, dass About You weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 61,78, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung für das About You-Wertpapier hindeutet.

Der gleitende Durchschnittskurs der About You beläuft sich auf 5,07 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 4,244 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -16,29 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 4,37 EUR, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren. Insgesamt gab es ein positiven und drei negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält About You daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen nicht ausgemacht werden. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält das About You-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in allen genannten Abschnitten.