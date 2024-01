ABOUT YOU Holding Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die technische Analyse der About You-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 5,07 EUR liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 4,336 EUR deutlich darunter liegt, mit einem Unterschied von -14,48 Prozent. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 4,35 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt, mit einem Unterschied von -0,32 Prozent. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so hat sich die Stimmung für About You in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über About You wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, allerdings gab es in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positives Interesse seitens der Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der About You liegt bei 33,48, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 56,04 und signalisiert ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral" auf technischer Basis.