ABOUT YOU Holding Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Aktie der About You ist derzeit 10,8 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was auf eine kurzfristige negative Bewertung hinweist. In den letzten 200 Tagen hat sich die Aktie ebenfalls um 21,45 Prozent vom GD200 entfernt, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength-Index zeigt für die About You-Aktie einen Wert von 71,37 für den RSI7 und 54,15 für den RSI25. Dies führt zu einer negativen Empfehlung für den RSI7 und einer neutralen Einstufung für den RSI25, was zu einem Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Trotzdem beschäftigten sich die Diskussionen in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um die About You-Aktie, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anleger-Stimmung führt.