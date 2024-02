ABOUT YOU Holding Aktie: Aus und vorbei!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie About You beträgt 76,36 und deutet auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44 und zeigt eine neutrale Situation an, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung bei About You ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die vergangenen Äußerungen und Meinungen zeigen, dass positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der About You bei 4,86 EUR, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 4,012 EUR, was einen Abstand von -17,45 Prozent bedeutet. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt ein "Neutral"-Signal, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität abnimmt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie About You.