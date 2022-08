ABOUT YOU Holding-Aktie: ABOUT YOU Holding SE

Weitere Suchergebnisse zu "About You Holding":

Mitteilung bedeutender Beteiligungen 1. Angaben zum Emittenten Name: ABOUT YOU Holding SE Straße: Domstraße 10 Postleitzahl: 20095 Stadt: Hamburg Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 894500DKEE3GY8870322 2. Grund für die Meldung X Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb/Veräußerung von Instrumenten Änderung der Stimmrechtsaufteilung Sonstiger Grund: 3. Angaben zur mitteilungspflichtigen Person Natürliche Person (Vorname, Nachname): Anders Holch Povlsen Geburtsdatum: 04. November 1972… Hier weiterlesen