ABM Industries Aktie: Das war ja klar …

Abm Industries schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies. Die Differenz beträgt 3,13 Prozentpunkte (2,09 % gegenüber 5,22 %). Aufgrund dieser großen Diskrepanz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Abm Industries-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,02 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Unterperformance von 1378,4 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt (1381,42 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt bei 6,9 Prozent, was bedeutet, dass Abm Industries derzeit 3,88 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz-Faktors hat die Aktie von Abm Industries in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 11. Das bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Abm Industries 11,46 Euro zahlt, was 79 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.