ABM Industries Aktie: Ein sicheres Investment?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Abm Industries liegt mit 11,46 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Dies macht die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig, da ein niedrigeres KGV darauf hindeutet. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Abm Industries im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche niedrigere Dividenden aus. Der Unterschied beträgt 3,21 Prozentpunkte (2,09 % gegenüber 5,29 %), was zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Die Aktie von Abm Industries hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,02 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich ("Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies") liegt die Rendite der Aktie jedoch über dem Durchschnitt, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs der Abm Industries-Aktie sowohl vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (-5,83 Prozent Abweichung) als auch vom Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (-6,03 Prozent Abweichung) ab, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt erhält die Abm Industries-Aktie aufgrund der verschiedenen Kriterien eine gemischte Bewertung, die sowohl positive als auch negative Aspekte berücksichtigt.