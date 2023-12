ABM Industries Aktie: Es gibt was neues!

Weitere Suchergebnisse zu "Toronto-Dominion Bank":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. In Bezug auf Abm Industries betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der RSI7 liegt derzeit bei 59,79 Punkten, was darauf hindeutet, dass Abm Industries weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,71, was zeigt, dass das Unternehmen auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Abm Industries-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bezogen auf den Aktienkurs hat die Abm Industries-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,28 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Abm Industries damit 149,15 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 6,16 Prozent, und Abm Industries liegt aktuell 8,44 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Ebene insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Abm Industries-Aktie abgegeben, wobei 0 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Abm Industries-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Abm Industries vor. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 43 USD, was einem Abwärtspotenzial von -5,2 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (45,36 USD) entspricht. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Abm Industries somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Ein weiterer Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität rund um Abm Industries nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Damit erhält Abm Industries insgesamt ein "Schlecht"-Rating.