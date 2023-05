ABIOGEN PHARMA SCHLIESST DIE ÜBERNAHME VON EFFRX AB

Pisa, Italien (ots/PRNewswire) -Abiogen Pharma S.p.A., italienisches führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Osteoartikulären Erkrankungen und Knochenstoffwechselerkrankungen, freut sich, den Erwerb eines Anteils von 97,09 % an EffRx Pharmaceuticals SA bekannt zu geben. EffRx Pharmaceuticals SA ist ein Schweizer Unternehmen, das verschreibungspflichtige Arzneimittel entwickelt und vertreibt, die insbesondere auf Erkrankungen des Bewegungsapparats und seltene Krankheiten abzielen und auf dem europäischen und internationalen Markt angeboten werden. Der von EffRx entwickelte Hauptwirkstoff ist gepuffertes lösliches Alendronat, das zu einer Klasse von nicht-hormonellen Arzneimitteln gehört, die als Bisphosphonate bekannt sind. Dieses Medikament wird in Italien seit 2014 von Abiogen Pharma im Rahmen einer Lizenzvereinbarung vertrieben.Diese Vereinbarung, die nur wenige Monate nach der Übernahme des deutschen Unternehmens Altamedics Ende 2022 abgeschlossen wurde, soll die 2015 begonnene Internationalisierungsstrategie konsolidieren und ist ein weiterer Schritt zur Erreichung eines ehrgeizigen Ziels:„Neben der Stärkung unserer Position in Italien - erläuterte Massimo Di Martino, Vorsitzender und CEO von Abiogen Pharma - steht der Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an EffRx im Einklang mit unserem Wachstumsmodell, dient als Startschuss für unsere internationale Expansion und bestätigt unsere Mission und unser Engagement für Knochengesundheit und seltene Krankheiten."Angesichts der eindeutigen Berührungspunkte zwischen den Forschungs- und Tätigkeitsbereichen von EffRx und Abiogen Pharma kommentierte Prisca Di Martino, Leiterin des internationalen Geschäftsbereichs bei Abiogen Pharma die Vereinbarung wie folgt:,,Wir arbeiten daran, Abiogen zu einem internationalen Unternehmen zu entwickeln, ohne dabei unseren Charakter als italienisches Familienunternehmen aus den Augen zu verlieren, und wir verfolgen dieses Ziel durch den Abschluss von Vereinbarungen mit ausländischen Unternehmen, die unsere Ziele und Therapiebereiche teilen. Durch den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an EffRx werden die Synergien zwischen unseren jeweiligen Fachkenntnissen und Vertriebsnetzen zweifellos die Grundlage für die Verstärkung unserer internationalen Expansion bilden."Lorenzo Bosisio, CEO von EffRx Pharmaceuticals, ergänzte: „Seit seiner Gründung verzeichnet EffRx ein stetiges Wachstum mit einem Geschäftsmodell, das auf zwei Säulen ruht: Entwicklung und Vertrieb von konsolidierten eigenen Produkten sowie die Lizenzierung, Einführung und Vermarktung von Medikamenten zur Behandlung seltener Krankheiten. Unsere Partnerschaft mit Abiogen Pharma eröffnet uns sehr attraktive Möglichkeiten, unsere Angebotspalette weiter auszubauen. Wir sind zuversichtlich, dass sich daraus neue und wichtige Entwicklungsmöglichkeiten ergeben werden."Informationen zu Abiogen Pharma S.p.A. -- Der Hauptsitz von Abiogen Pharma befindet sich in Pisa, Italien. Seit 1997 umfasst das Unternehmen mehrere integrierte Bereiche: Forschung und Entwicklung, Herstellung von Arzneimitteln unter eigener Marke oder im Auftrag Dritter sowie Vermarktung eigener und lizenzierter Arzneimittel. Zu den therapeutischen Anwendungsgebieten gehören der Knochenstoffwechsel, die Schmerzbehandlung sowie Erkrankungen der Atemwege, des Stoffwechsels (Diabetes) sowie dermatologische Erkrankungen. Im Jahr 2022 eröffnete Abiogen Pharma durch die Übernahme des deutschen Unternehmens Altamedics seine erste ausländische Tochtergesellschaft. Mit 188 Millionen Euro Umsatz (2022) und 439 Mitarbeitern zählt es zu den 15 größten italienischen Pharmaunternehmen.Informationen zu EffRx Pharmaceuticals SA – EffRx wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Freienbach, Schweiz. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet Medikamente, die insbesondere auf Erkrankungen des Bewegungsapparates sowie seltene Erkrankungen abzielen. Zu seiner Produktpalette gehört gepuffertes lösliches Alendronat, ein wichtiger Wirkstoff aus der Klasse der Bisphosphonate zur Behandlung von Osteoporose. EffRx Pharmaceuticals lizenziert und vertreibt dieses Medikament im Rahmen von Lizenzvereinbarungen in 29 europäischen und außereuropäischen Ländern.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/abiogen-pharma-schliesst-die-ubernahme-von-effrx-ab-301834896.htmlPressekontakt:Andrea Comaschi,comaschi@aristea.com,+39 340 4542203Original-Content von: Abiogen Pharma, übermittelt durch news aktuell