ABC Multiactive-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Abc Multiactive liegt aktuell bei 2,51, was 94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Software-Branche von 42 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Software-Branche hat Abc Multiactive in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 104,92 Prozent erzielt. Dies ist im Vergleich zu einem durchschnittlichen Anstieg von 0,48 Prozent in der Branche eine Outperformance von +104,44 Prozent. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -10,14 Prozent hatte, übertrifft Abc Multiactive diese um 115,05 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Abc Multiactive sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Aufwärtstrend liegt. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,07 HKD, was einer Abweichung von +84,29 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,129 HKD entspricht. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 0,12 HKD liegt mit einem Schlusskurs von +7,5 Prozent darüber. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Abc Multiactive-Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Abc Multiactive derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt der Software-Branche von 6,14 %. Diese Differenz von 6,14 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der Dividendenausschüttung.