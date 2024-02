ABC Multiactive Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Dividendenpolitik von Abc Multiactive wird derzeit von unseren Analysten kritisch bewertet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei 0, was eine negative Differenz von -6,35 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Software" bedeutet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wurde die Abc Multiactive-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 52,63 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 liegt bei 30,19, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Abc Multiactive-Aktie derzeit +14,62 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +86,25 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert. Daher erhält die Abc Multiactive-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Insgesamt erhält die Abc Multiactive-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik, während sie in den anderen analysierten Bereichen mit "Neutral" und "Gut" bewertet wird.

