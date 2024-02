ABC Multiactive Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Der Aktienkurs von Abc Multiactive hat im letzten Jahr eine Rendite von 104,92 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt das Unternehmen um 126,41 Prozent über dem Durchschnitt (-21,49 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt -18,6 Prozent, wobei Abc Multiactive aktuell um 123,52 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 2,51 und liegt damit 94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 42. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Abc Multiactive auf dieser Stufe ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Abc Multiactive-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,09 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs (0.144 HKD) weicht somit um +60 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,13 HKD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +10,77 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Abc Multiactive eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 6,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Software" zu einem unrentablen Investment und erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.