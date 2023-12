ABC Multiactive Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In Bezug auf das Unternehmen Abc Multiactive führten die Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Diskussionen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), zeigt bei Abc Multiactive einen Wert von 62,71, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, liegt bei 40,33, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) wird Abc Multiactive als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 2,51, was einen Abstand von 94 Prozent zum Branchen-KGV von 44,56 bedeutet. Auf fundamentaler Basis wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Allerdings liegt die Dividendenrendite von Abc Multiactive bei 0 Prozent, was 6,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Software-Branche liegt. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, da sie aus heutiger Sicht eher ein unrentables Investment darstellt.