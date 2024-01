ABC Multiactive Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Abc Multiactive wird von uns als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 2,51, was einem Abstand von 94 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 42,25 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahl geben wir eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Abc Multiactive-Aktie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 71,43 überkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Wenn wir die relative Bewegung auf 25 Tage ausweiten (RSI25), ergibt sich ein Wert von 52, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Abc Multiactive-Aktie war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Aufgrund dieser Daten bewerten wir das Anleger-Sentiment als "Neutral".

Aktuell bietet die Aktie von Abc Multiactive eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Software, was einen um 6,13 Prozentpunkte geringeren Ertrag bedeutet. Daher bewerten wir die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".