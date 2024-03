ABC Multiactive Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Abc Multiactive-Aktie hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,27%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf das Anleger-Sentiment erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Abc Multiactive beschäftigt hat.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Abc Multiactive derzeit bei 0,09 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,134 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +48,89 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 0,13 HKD, was die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie in der technischen Analyse die Gesamtnote "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Abc Multiactive-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 140,39 Prozent erzielt, was 157,82 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" beträgt -12,12 Prozent, und Abc Multiactive liegt aktuell 152,5 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.