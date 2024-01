ABC Multiactive Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Abc Multiactive wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage bewertet, der bei 63,64 Punkten liegt, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Ebenso wird der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet, der bei 58,23 Punkten ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Abc Multiactive eine Rendite von 104,92 Prozent erzielt hat, was deutlich über der durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. In der "Software"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -7,41 Prozent, während Abc Multiactive mit 112,33 Prozent deutlich darüber liegt und daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhält.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich allerdings eine weniger positive Seite, da die Dividendenrendite von Abc Multiactive derzeit bei 0 % liegt, während der Branchendurchschnitt ("Software") bei 6,06 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmung und das Buzz-Sentiment in den sozialen Medien zeigen kaum Veränderungen für Abc Multiactive in den letzten Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet.