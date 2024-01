ABB ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild für Abb deutlich zum Negativen verschoben, wie aus der Auswertung der sozialen Medien hervorgeht. Diese Veränderung des Stimmungsbildes wird festgestellt, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Abb negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Abb für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Abb eingestellt waren. Über sieben Tage hinweg dominierten positive Themen die Diskussion, während es keine negativen Diskussionen gab. An sieben Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren ebenfalls vorwiegend positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Abb daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, von denen die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Abb von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass Abb mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,1 unter dem Branchendurchschnitt (41 Prozent) liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen Wert von 32,4 auf. Aus dieser Sichtweise wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenpolitik beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,59 Prozent und liegt damit 0,44 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung, 3,02). Die Redaktion vergibt daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.