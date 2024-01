ABB, ist immer für eine Überraschung gut!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Die Aktie von Abb wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,1 bewertet, was 41 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 32,58. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven fundamentalen Analyse der Aktie.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Abb eine Performance von 26,79 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche eine Outperformance von 24,09 Prozent darstellt. Dies führt zu einem positiven Rating in Bezug auf den Aktienkursvergleich. Auch die mittlere Rendite im "Industrie"-Sektor wurde um 23,21 Prozent übertroffen, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung des Sentiments und Buzz führt. Die Aktie erhält in dieser Hinsicht eine schlechte Bewertung.

Aus technischer Sicht wird die Abb-Aktie positiv bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag um 9,05 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine positive Entwicklung, was zu einer insgesamt positiven charttechnischen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine überwiegend positive Bewertung für die Abb-Aktie, wobei insbesondere die fundamentale und technische Analyse zu einem guten Gesamteindruck führen.