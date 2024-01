ABB im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Die technische Analyse der Abb-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 33,64 CHF liegt. Der letzte Schlusskurs von 35,94 CHF weicht daher um +6,84 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (35,55 CHF), so liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (+1,1 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating für die Abb-Aktie.

Im fundamentalen Vergleich wird Abb als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 19,1, was einem Abstand von 41 Prozent zum Branchen-KGV von 32,64 entspricht. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv, mit acht Tagen, an denen positive Themen dominierten, und drei Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion neutral. Die statistische Auswertung historischer Daten ergab in den letzten zwei Wochen hauptsächlich Kaufsignale, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Abb liegt bei 59,24 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 55,81 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Abb-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.