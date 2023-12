ABB (Buyback) April 2022 Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Abb hat angekündigt, eine Dividende auszuschütten, die gegenüber dem Branchendurchschnitt für Elektrische Ausrüstung mit 2,59 % unter dem Durchschnitt von 3,12 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Ertragsrendite als "Neutral". Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Industriesektor hat Abb eine Rendite von 26,79 % erzielt, was 23 % über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" hatte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 3,04 %, während Abb mit 23,75 % deutlich darüber lag und daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhält.

Die Aktie von Abb wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 19,1 insgesamt 39 % unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Elektrische Ausrüstung" von 31,09 liegt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Abb in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte positive Signale und die Aktie erhielt daher eine "Gut"-Bewertung. Die steigende Anzahl von Diskussionen über Abb und die gestiegene Aufmerksamkeit führen ebenfalls zu einem "Gut"-Rating für die Aktie insgesamt.