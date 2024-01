ABB (Buyback) April 2022 Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Der RSI von Abb liegt aktuell bei 69,17, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 42,47 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" angegeben.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Abb in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über Abb zeigt, dass das Unternehmen derzeit verstärkt im Fokus der Anleger steht. Dies führt zu einem positiven Rating. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Abb eine Rendite von 26,79 Prozent erzielt, was mehr als 23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" erzielte im letzten Jahr eine Rendite von 2,78 Prozent, wobei Abb mit 24,01 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Abb beträgt aktuell 19, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" unterbewertet ist, da diese im Durchschnitt ein KGV von 32 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

