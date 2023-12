ABB (Buyback) April 2022 Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Elektrizität Ausrüstungshersteller Abb hat eine Dividende von 2,59 % ausgeschüttet, was zwar im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,09 % als leicht niedriger einzustufen ist, jedoch immer noch als "Neutral" bewertet wird. Die Aktie von Abb zeigt auch in der technischen Analyse gute Ergebnisse. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 16, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und ein "Gut"-Rating rechtfertigt. Auch die Betrachtung des RSI der letzten 25 Tage bestätigt diese Einschätzung mit einem Wert von 17,74. Die 200-Tage-Linie (GD200) der Abb verläuft bei 33,02 CHF, was zusammen mit dem aktuellen Aktienkurs von 37,57 CHF einen Abstand von +13,78 Prozent aufweist und damit ein "Gut"-Rating erhält. Ebenso zeigt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) mit einem Niveau von 33,23 CHF eine positive Differenz von +13,06 Prozent und bestätigt damit ebenfalls ein "Gut"-Signal. Insgesamt wird die Abb-Aktie in der technischen Analyse als "Gut" eingestuft. Auch aus fundamentaler Sicht ist die Abb-Aktie vielversprechend. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 19,1 insgesamt 39 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektrische Ausrüstung", der 31,36 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

