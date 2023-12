ABB (Buyback) April 2022 Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Abb-Aktie mit 35,97 CHF derzeit um +10,3 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +9,6 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Abb weist hier einen Wert von 19,1 auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 30,4 liegt und somit als unterbewertet gilt. Auf Basis dieser Kennzahl wird die Aktie daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte in den letzten 14 Tagen kontinuierlich in eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Abb. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Abb-Aktie liegt bei 12,7, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 16, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hindeutet und damit ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie eine Gesamtbewertung von "Gut".