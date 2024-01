ABB (Buyback) April 2022 Aktie: Sensationelle Entwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Derzeit zeigt sich Abb an der Börse mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19 als unterbewertet im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung", für die durchschnittlich ein KGV von 32 gilt. Dies bedeutet, dass die Börse derzeit 41 Prozent weniger für jeden Euro Gewinn von Abb zahlt als für vergleichbare Unternehmen in der Branche. Aufgrund des niedrigen KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Anleger zeigt sich in den sozialen Medien grundsätzlich eine positive Stimmung gegenüber Abb. In den letzten neun Tagen drehte sich die Diskussion hauptsächlich um positive Themen, und es gab keine negative Diskussion. An fünf Tagen herrschte eine eher neutrale Einstellung. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Abb daher eine "Gut"-Einschätzung. Zudem haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die vorwiegend positiv ausfielen. Aufgrund der Häufung von Kaufsignalen wird das Unternehmen auch in diesem Bereich als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält Abb daher von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich der Dividendenrendite schüttet Abb derzeit eine Rendite von 2,59 % aus, was 0,44 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,02 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Abb in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Die Aktie erhält aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit und der zunehmenden negativen Kommentare ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.