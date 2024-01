ABB Aktie: Das war nur der Anfang!

Die technische Analyse der Aktie von Abb ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 33,2 CHF liegt, während der aktuelle Kurs 37,3 CHF beträgt. Dies bedeutet, dass die Aktie eine positive Abweichung von +12,35 Prozent zum GD200 aufweist, was als "Gut" bewertet wird. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 33,79 CHF, was einer positiven Abweichung von +10,39 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut" aufgrund der technischen Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Abb derzeit eine Dividendenrendite von 2,59 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,02 Prozent. Die geringe Differenz von 0,44 Prozent führt zu einer neutralen Einschätzung durch die Redaktion. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Abb als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 57,73, was zu einer neutralen Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 24,31 liegt und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auf fundamentaler Ebene liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Abb bei 19,1, was unter dem Branchendurchschnitt von 41 Prozent liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist ein KGV von 32,41 auf. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie von Abb aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.