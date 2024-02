ABB Aktie: Ein wahrer Champion!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Das Unternehmen Abb wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 21,19, was einen Abstand von 39 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 34,46 bedeutet. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie von Abb eine Rendite von 26,1 Prozent erzielt, was mehr als 25 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Elektrische Ausrüstung"-Branche wurde im vergangenen Jahr eine mittlere Rendite von -0,33 Prozent erzielt, während Abb eine Rendite von 26,42 Prozent verzeichnete. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Aktie von Abb liegt aktuell bei 2,31 %, was 0,45 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt in der Elektrische Ausrüstung-Branche liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Abb liegt der RSI7 bei 10,62 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für das Abb-Wertpapier in diesem Abschnitt.