ABB Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Relative Strength-Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Abb liegt bei 22,71 und wird daher als „Gut“ eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 47,71 und signalisiert eine „Neutral“-Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie daher als „Gut“ eingestuft.

Im Bereich der fundamentalen Analyse hat die Aktie von Abb ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,1, was 42 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (32,88). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich Abb über einen längeren Zeitraum beobachten. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Insgesamt erhält Abb in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende hat Abb eine Dividendenrendite von 2,59 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,86 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eingestuft.