ABB Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Aktienanalyse für die Abb-Aktie zeigt gemischte Ergebnisse aus verschiedenen Blickwinkeln. Im Hinblick auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) verglichen. Dieser liegt bei 33,42 CHF, während der aktuelle Kurs bei 36,28 CHF liegt, was einer Abweichung von +8,56 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 34,69 CHF, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+4,58 Prozent). Daher ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 69,17, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 42,47 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" eingestuft.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet hat die Aktie von Abb ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 32. Dies deutet darauf hin, dass Abb aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Abb-Aktie ist generell positiv. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Weitere Studien zeigen, dass überwiegend "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer positiven Einschätzung auf dieser Ebene führt.

Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Abb-Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf den verschiedenen Analysekriterien.