ABB Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Die fundamentale Analyse von Abb zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens bei 21,27 liegt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 32,95 als deutlich günstiger eingestuft wird. Daher wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Abb mit 2,31 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,8 Prozent. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Abb ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass überwiegend positive Themen diskutiert wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse wird die Abb-Aktie sowohl positiv als auch neutral bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +10,67 Prozent und somit eine "Gut"-Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage auf ähnlichem Niveau (+3,44 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.