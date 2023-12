ABB Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Die Anlegerstimmung für die Aktie von Abb ist laut einer Analyse der Diskussion in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab keine negativen Diskussionen, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Abb daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils positiv ausfielen, was zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt wurde Abb von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Auswertung des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Abb-Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wurde. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 2, was zu der Einschätzung "Gut" führt, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 14,43 liegt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse gilt die Abb-Aktie als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 19,1 insgesamt 39 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektrische Ausrüstung". Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie eine Einstufung von "Gut".

Auch die technische Analyse unterstützt die positive Einschätzung, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 32,91 CHF liegt, während der Kurs der Aktie bei 36,96 CHF liegt, was einer Abweichung von +12,31 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt mit 32,86 CHF um +12,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

In Zusammenfassung zeigt die Analyse der Anlegerstimmung, des RSI, der Fundamentalanalyse und der technischen Analyse, dass die Abb-Aktie von verschiedenen Seiten positiv bewertet wird und insgesamt ein "Gut"-Rating erhält.