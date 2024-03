ABB Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Abb-Aktie zeigt starke Performance in den letzten 12 Monaten

Die Abb-Aktie hat in den vergangenen 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 50,81 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche eine Outperformance von +48,42 Prozent bedeutet. Auch im "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Abb mit 47,95 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 2,86 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Verbesserte Stimmung und gesteigertes Gesprächsaufkommen

Eine Aufhellung des Stimmungsbildes und eine Zunahme des Gesprächsaufkommens in den sozialen Medien in den vergangenen vier Wochen lassen auf eine positive Entwicklung bei Abb schließen. Daher bewerten wir die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut"-Rating.

Gute charttechnische Bewertung

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Ergebnisse für die Abb-Aktie. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von +21,65 Prozent auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +9,15 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Überverkaufte Aktie erhält positive Bewertung

Die Bewertung anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Abb-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger Basis (RSI25) überverkauft ist. Dennoch erhält sie auch in diesem Punkt ein "Gut"-Rating.

Insgesamt präsentiert sich die Abb-Aktie in verschiedenen Bereichen äußerst positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.