ABB Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Abb bei 37,26 CHF liegt, was einer Entfernung von +12,57 Prozent vom GD200 (33,1 CHF) entspricht. Dies signalisiert eine positive charttechnische Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 33,48 CHF, was einem Abstand von +11,29 Prozent entspricht. Auf Basis des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen wird der Aktienkurs daher als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Abb-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,79 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche ist dies eine Outperformance von +22,04 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance von Abb mit 21,61 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Abb liegt bei 40,38, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 22, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Abb-Aktie in dieser Kategorie daher eine positive Bewertung.

In fundamentalen Aspekten ist Abb im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektrische Ausrüstung) unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 19,1, was einem Abstand von 39 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,55 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.