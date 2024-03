ABB Aktie: Das liegt auf Eis

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation sind wichtige Faktoren für die Analyse von Abb. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung jedoch kaum verändert, daher wird die Aktie von uns mit "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auf fundamentalere Ebene wird Abb im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 22,57, was einem Abstand von 36 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 35,14 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Abb eine Rendite von 2,31 % aus, was 0,35 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,66 % ist. Somit wird die Dividende als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Abb eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse und den bestätigten Handelssignalen erhält Abb eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird daher auch die Anlegerstimmung als "Gut" bewertet.