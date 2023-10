ABB Aktie kaufen. Schweizer wurden zu sehr abgestraft, meint der Platow Brief.

ABB – Übertrieben abgestraft

Der Schweizer Industriekonzern ABB hat am Mittwoch (18.10.) ordentliche Zahlen vermeldet und ist dank seiner Elektrifizierungs- und Automatisierungstechnologien für die Zukunft gut gerüstet. Dennoch verlor die Aktie (30,21 CHF; CH0012221716) nach den Zahlen rd. 8%, weil Investoren sich an der eingetrübten Auftragslage und dem Ausblick störten. Dies gilt es aber richtig einzuordnen.

Das Q3 hat das Unternehmen wie erwartet abgeschlossen und den Umsatz um 8% auf 8,0 Mrd. US-Dollar gesteigert. Das ber. EBITA erreichte dank höherer Bruttomarge in drei von vier Geschäftsbereichen rd. 1,4 Mrd. Dollar, ein Plus von 13%. Die EBITA-Marge betrug 17,4% (Vj.: 16,6%). Hervorzuheben ist auch die Steigerung des Free Cashflow (FCF) in den letzten zwölf Monaten von 699 Mio. auf 2,5 Mrd. Dollar. Dennoch spürt auch ABB die sich abkühlende Konjunktur: Zum zweiten Mal in Folge sank bei ABB der Auftragseingang – dieses Mal um 2% auf 8,1 Mrd. Dollar.

Weil die Book-to-bill-Ratio über der Wachstumsschwelle von 1,0 lag und der Auftragsbestand weiter um 11% auf 21,4 Mrd. Dollar wuchs, sind größere Sorgen dennoch unangebracht. Schwächen zeigt besonders der kleinste Bereich „Robotik & Fertigungsautomation“ (Umsatzanteil: 12%), dessen Geschäft sich zu 50% in China abspielt. Dies dürfte sich in den nächsten Quartalen laut CEO Björn Rosengren auch kaum ändern.