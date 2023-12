ABB Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Der Elektrische Ausrüstungshersteller Abb wird gegenwärtig mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,1 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,72 liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine positive Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Bezüglich der Dividende liegt die Dividendenrendite von Abb derzeit bei 2,59 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt geringer ist und einen Ertrag von 0,44 Prozentpunkten niedriger als der Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung bedeutet. Die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens fällt daher als "Neutral" aus.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine positive Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Abb-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 33,17 CHF, während der aktuelle Kurs bei 37,05 CHF liegt, was einer Abweichung von +11,7 Prozent entspricht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+10,07 Prozent Abweichung), was auch eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht hervorruft. Insgesamt erhält das Unternehmen also ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Abb-Aktie zeigt gemischte Signale. Der RSI beläuft sich auf 84,62, was eine negative Bewertung impliziert, während der RSI25 bei 24,5 liegt und somit als positiv bewertet wird. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".