ABB Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Abb mit 19 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 19,1 Euro für jeden Euro Gewinn von Abb zahlt. Dieser Wert liegt 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 32 in der "Elektrische Ausrüstung", was Abb als unterbewertet einstuft. Aufgrund des KGV wird der Titel als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Abb in den sozialen Medien, was zu einem Eintritt in den roten Bereich des Stimmungsbarometers der Marktteilnehmer führte. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Die Diskussionen über Abb waren deutlich weniger als normal und die Aufmerksamkeit der Anleger nimmt ab, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Abb liegt bei 57,73, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25 beträgt 24, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Abb eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse und die bestätigten Handelssignale führen zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung, wobei Abb von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung erhält.