ABB Aktie: Das ist einfach klasse!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator, um die Ertragskraft eines Unternehmens zu bewerten. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" ist das aktuelle KGV von Abb 19, was im Durchschnitt unterbewertet ist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktien kann sich auch auf den Aktienkurs auswirken. Unseren Analysten zufolge waren die Kommentare zu Abb in sozialen Medien neutral, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen diskutiert. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab ebenfalls eine positive Einschätzung. Demnach wird die Stimmung gegenüber Abb als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Abb-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 75, was auf eine Überbewertung hinweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 36,89 jedoch neutral. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating nach der RSI-Bewertung für Abb.

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Abb eine Performance von 26,79 Prozent erzielt, während vergleichbare Unternehmen in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt nur um 3,84 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +22,94 Prozent im Branchenvergleich für Abb. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Abb um 22,15 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Abb ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.