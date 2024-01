ABB Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Die Aktie der Abb wurde gemäß der technischen Analyse bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 33,2 CHF, während der aktuelle Kurs bei 37,3 CHF liegt. Das bedeutet, dass die Aktie eine positive Abweichung von +12,35 Prozent zum GD200 aufweist, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 33,79 CHF, was einer positiven Abweichung von +10,39 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

Bei der Beurteilung des Sentiments und Buzz um die Aktie wird die langfristige Kommunikation im Netz berücksichtigt. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten gering war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" aufgrund weicher Faktoren.

Im fundamentalen Bereich wird das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) betrachtet, das bei 19,1 liegt und somit unter dem Branchendurchschnitt von 32,41 für die Branche "Elektrische Ausrüstung". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Schließlich wird die Aktie der Abb auch anhand des Relative Strength-Index bewertet. Der RSI7 liegt bei 57,73, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 24,31 liegt und somit eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.