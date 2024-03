ABB Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Die Abb-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 35,19 CHF gehabt, während der aktuelle Kurs bei 42,81 CHF liegt, was einer Abweichung von +21,65 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 39,22 CHF, was einer Abweichung von +9,15 Prozent entspricht und somit auch zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich hat Abb in den letzten 12 Monaten eine Performance von 50,81 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt nur um 2,39 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +48,42 Prozent im Branchenvergleich für Abb. Im "Industrie"-Sektor hatte Abb eine mittlere Rendite von 2,86 Prozent im letzten Jahr, was einer Überperformance von 47,95 Prozent entspricht. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Abb in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Abb auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.

Was die Dividende betrifft, so hat Abb derzeit eine Dividendenrendite von 2,31 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,58 Prozent liegt. Die geringe Differenz von 0,27 Prozent führt zu einer "Neutral"-Einschätzung seitens der Redaktion. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.